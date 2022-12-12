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49 минут назад

Песков объявил о скором ответе Путина на потолок цен на нефть

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах страны финализировать ответ на введение потолка цен на нефть западными странами в ближайшие дни. Он подчеркнул, что это будет закреплено указом президента, передает РИА Новости.

Песков объявил о скором ответе Путина на потолок цен на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля напомнил о том, что российский лидер на заседании Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС) в Бишкеке упомянул о соответствующем указе. Кроме того, как указал Песков, президент отметил наличие некоторых аспектов, которые в настоящее время обсуждаются.

«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.

После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер. Он подчеркнул, что пока не время давать оценку влиянию данной меры на бюджет. Силуанов назвал потолок цен нерыночным методом. По его словам, рынок «обмануть» нельзя.

Экономика,Антон Силуанов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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