Песков объявил о скором ответе Путина на потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах страны финализировать ответ на введение потолка цен на нефть западными странами в ближайшие дни. Он подчеркнул, что это будет закреплено указом президента, передает РИА Новости.
Представитель Кремля напомнил о том, что российский лидер на заседании Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС) в Бишкеке упомянул о соответствующем указе. Кроме того, как указал Песков, президент отметил наличие некоторых аспектов, которые в настоящее время обсуждаются.
«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.
С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.
После этого глава Минфина Антон Силуанов сообщил о подготовке Россией ответных мер. Он подчеркнул, что пока не время давать оценку влиянию данной меры на бюджет. Силуанов назвал потолок цен нерыночным методом. По его словам, рынок «обмануть» нельзя.