Песков объявил о скором ответе Путина на потолок цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах страны финализировать ответ на введение потолка цен на нефть западными странами в ближайшие дни. Он подчеркнул, что это будет закреплено указом президента, передает РИА Новости.

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Представитель Кремля напомнил о том, что российский лидер на заседании Высшего евразийского экономического союза (ВЕЭС) в Бишкеке упомянул о соответствующем указе. Кроме того, как указал Песков, президент отметил наличие некоторых аспектов, которые в настоящее время обсуждаются.

«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.