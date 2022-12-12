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1 час назад

Газа может не хватить: в Европе обеспокоились следующей зимой

Лера Букина

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские газохранилища удалось заполнить на более чем 90%. Следовательно, как уточнила она, ЕС добился энергетической безопасности в этот зимний период, передает ТАСС.

Фон дер Ляйен сегодня выступила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

«Мы выполнили нашу задачу быстрее, чем было запланировано. Мы в безопасности этой зимой», - подчеркнула глава ЕК.

Она уточнила, что в следующем году Европе будет сложнее пережить зиму, чем сейчас. Европе может не хватить 30 млрд куб. м газа, подчеркнула Фон дер Ляйен.

В Европе существенно упал спрос на газ

Она указала на необходимость в кратчайшие сроки предоставить Еврокомиссии (ЕК) полномочия для того, чтобы осуществлять совместные закупки газа.

Сегодня утром газовые фьючерсы в Европе снизились примерно на 5,5%. Они находились она отметке ниже 1440 долларов за тысячу кубометров. Цена газа в Европе составила 1435,4 доллара.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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