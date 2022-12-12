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12 минут назад

Раскрыты потери ЕС из-за отказа от российского газа

Елена Прошина

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Евросоюз потратит 100 миллиардов евро в 2023 году, чтобы компенсировать отказ от российского газа. Об этом сообщает «Российская газета».

Раскрыты потери ЕС из-за отказа от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бирол также добавил, что в вопросе обеспечения энергетической безопасности Евросоюза следующий год будет значительно тяжелее нынешнего. По мнению эксперта, альянс рискует провалить замену российского газа на СПГ, так как его поставки попросту слишком низкие.

«За них нужно будет заплатить, они не будут бесплатными. Они будут стоить 100 млрд евро за один год. Мы должны заплатить 100 млрд евро, чтобы реализовать их», – сказал он.

Он также добавил, что текущий энергетический кризис является первым в истории подобным кризисом по масштабам.

Ранее стало известно, что некоторые страны ЕС продолжают закупать газ из России.

Экономика,Фатих Бирол,Международное энергетическое агентство,ЕС,
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