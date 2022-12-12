Последствия от введения потолка цен на российскую нефть оценили

Политолог Георгий Бовт оценил грозящие России последствия от введения Западом потолка цен на нефть РФ. Свое мнение он высказал в своей статье в «Российской газете».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Бовт уверен, что первые последствия данной меры проявятся весной. Они коснутся объемов российской нефтедобычи и доли нефтегазовых доходов в бюджете России к концу 2023 года.

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«Есть время на адаптацию. Ограничения пока не относятся к нефти, загруженной в танкеры до 5 декабря. Плюс полностью механизм заработает с 19 января 2023 года. А аналогичную меру в отношении нефтепродуктов попытаются "включить" в феврале 2023 года», — отметил Бовт.

Он напомнил, что страны ЕС, несмотря на призывы установить потолок цен в районе 30 долларов за баррель, приняли решение в пользу стоимости близкой к рыночной — 60 долларов за баррель, чтобы избежать раскола в своих рядах и колоссального ценового шока от потери российской нефти.

Главным сдерживающим фактором в мере является запрет финансовых операций в отношении нарушителей, но по танкерам Запад все же пошел на смягчение в данном вопросе.

«Вместо вечного "бана" танкеры-нарушители ждет 90-дневный простой под запретом иметь дело со страховщиками. Это легко "отбивается" повышенными ставками фрахта и двумя рейсами из Балтики в Индию», — пояснил Бовт.

Еще одним последствием потолка цен на нефть в случае РФ является тот факт, что не только Запад, но и весь остальной мир захочет покупать топлива по «лимитированной стоимости».

Например, Китай уже стал так делать, не признавая страховки судов от российских страховщиков и «Российской национальной перестраховочной компании». Такими действия КНР добивается больших скидок на нефть, даже несмотря на то, что не поддерживает потолок цен. Также себя сейчас ведут индусы, подчеркнул политолог.

«Пока катастрофы для российского бюджета нет. Нефтегазовые поступления на ближайшие три года были в проекте бюджета определены Минфином в размере восьми триллионов рублей, из расчета цены 62 доллара за баррель сорта Urals. В 2020 году бюджет РФ функционировал и при куда более низких ценах», — указал Бовт.

Более сильный удар, по его мнению, Россия может получит в том случае если придется сокращать добычу нефти, поскольку консервация скважин обходится недешево.

«Однако не стоит падать раньше выстрела. В худшем случае, под действие потолка попадет не более 20% объем российского нефте-экспорта— от одного до двух миллионов баррелей в сутки», — сказал политолог.

При этом может оказаться, что эти «лишние баррели» уже могли переориентировать на другие рынки, в том числе посредством «теневого танкерного флота», который РФ начала создавать в начале 2022 года.

«Большие неприятности также могут последовать, если мировая экономика начнет сползать в рецессию, особенно китайская, где надувается пузырь на рынке недвижимости и действуют ковидные ограничения, тормозящие оживление экономики», — отметил Бовт.

Стабилизировать цены при таком сценарии может ОПЕК+, если примет решение увеличить добычу нефти, но пока организация сделала ровно противоположное. Мера продлится до февраля и в целом не окажет никакого влияния на рынок, поскольку сокращение коснулось лишь 330-500 тысяч баррелей в сутки. Чтобы мировые цены взлетели выше 110 долларов за баррель необходимо снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей.

Также существует риск девальвации рубля на фоне падения нефтяных доходов и усиления неопределенности в экономике.

«Однако, учитывая валютные ограничения и резкое падение импорта, платежный баланс у России пока еще достаточно сильный, что и поддерживает рубль», — отметил Бовт.

Говоря о главной цели потолка цен — удар по военным расходам РФ — политолог заявил, что она полностью провалилась. К такому выводу он пришел, опираясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сказавшего, что лимит стоимости топлива «никак не скажется на финансировании и ходе СВО».