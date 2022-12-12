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13 минут назад

Страны G7 заявили о намерении усилить экономическое давление на Россию

Газета.Ru

Страны "Большой семерки" (G7) будут поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию. Об этом говорится в заявлении организации по итогам встречи лидеров G7, проходившей в формате видео-конференции.

Страны G7 заявили о намерении усилить экономическое давление на Россию
Фото: APAP

В документе подчеркивается, что страны "Большой семерки" по-прежнему привержены свои "беспрецедентным скоординированным санкционным мерам".

"Мы будем поддерживать и усиливать экономическое давление на Россию и тех, кто уклоняется от наших ограничительных мер и подрывает их", - сказано в заявлении G7.

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится к видеоконференции лидеров стран "Большой семерки" (G7). Хебештрайт уточнил, что главной темой обсуждения станет дальнейшая поддержка Киева. До этого глава Минфина США Джанет Йеллен заявлял, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона.

Экономика,Штеффен Хебештрайт,Владимир Зеленский,Джанет Йеллен,Казначейство США,
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