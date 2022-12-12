Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения нефти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке страны месторождения нефти. По предварительным данным, запасы составляют порядка 150 млн баррелей. Приблизительная стоимость составляет $12 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на ТРТ.

Отмечается, что Эрдоган рассказал об обнаружении месторождения в провинции Ширнак в видеообращении по итогам заседания правительства.

«Мы обнаружили 150 млн [баррелей] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар», - подчеркнул глава Турции.