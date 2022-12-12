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1 час назад

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения нефти

Елена Прошина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об обнаружении на юго-востоке страны месторождения нефти. По предварительным данным, запасы составляют порядка 150 млн баррелей. Приблизительная стоимость составляет $12 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на ТРТ.

Эрдоган заявил об обнаружении крупного месторождения нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Эрдоган рассказал об обнаружении месторождения в провинции Ширнак в видеообращении по итогам заседания правительства.

«Мы обнаружили 150 млн [баррелей] чистых запасов нефти в окрестностях горы Габар», - подчеркнул глава Турции.

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Политик уточнил, что месторождение является одним из 10 крупнейших залежей на суше, открытых в 2022 году. Он добавил, что стоимость нефти достигает примерно $12 млрд.

Экономика,Реджеп Эрдоган,
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