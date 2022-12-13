Россиянам дали совет по правильной покупке долларов

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов напомнил россиянам о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов для получения прибыли. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

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Эксперт обратил внимание, что рубль будет слабеть к доллару до уровня в 64-65 рублей на фоне санкций на энергоресурсы и снижения выручки от экспорта.

В этой связи для получения прибыли следует покупать безналичную американскую валюту. Наличная же валюта необходима для поездок за границу, напомнил Вильданов.