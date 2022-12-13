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22 минуты назад

Россиянам дали совет по правильной покупке долларов

Lenta.ru

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов напомнил россиянам о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов для получения прибыли. Об этом он рассказал в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам дали совет по правильной покупке долларов
Фото: ТАССТАСС

Эксперт обратил внимание, что рубль будет слабеть к доллару до уровня в 64-65 рублей на фоне санкций на энергоресурсы и снижения выручки от экспорта.

В этой связи для получения прибыли следует покупать безналичную американскую валюту. Наличная же валюта необходима для поездок за границу, напомнил Вильданов.

Различные ограничения, касающиеся покупки, выдачи и вывоза валюты, были введены весной 2022 года на фоне западных санкций, ставших ответом на решение Москвы начать военные действия на Украине. Так, лимит вывоза наличной валюты из страны составляет 10 тысяч долларов.

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