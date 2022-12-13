Фон дер Ляйен: ЕС поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек

ЕС планирует поставить Украине порядка 30 миллиардов светодиодных лампочек для экономии электроэнергии. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы профинансируем до 30 миллионов LED-лампочек для Украины для сбережения драгоценной энергии", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, если остальной мир поставит Украине еще 20 миллионов таких лампочек, то это позволит стране ежегодно экономить один гигаватт электроэнергии, что сопоставимо с годовой выработкой одной атомной электростанции.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Евросоюз ранее предоставил Украине 800 электрогенераторов.

Ранее в "Укрэнерго" назвали энергетическую ситуацию в ряде украинских регионов близкой к катастрофической. Так, в отдельных района энергетическая инфраструктура выведена из строя более чем на 60%.