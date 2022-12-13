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1 час назад

ЕС поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек

Москва24иещё 2

ЕС планирует поставить Украине порядка 30 миллиардов светодиодных лампочек для экономии электроэнергии. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен: ЕС поставит Украине 30 млн светодиодных лампочек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы профинансируем до 30 миллионов LED-лампочек для Украины для сбережения драгоценной энергии", – цитирует ее РИА Новости.

По ее словам, если остальной мир поставит Украине еще 20 миллионов таких лампочек, то это позволит стране ежегодно экономить один гигаватт электроэнергии, что сопоставимо с годовой выработкой одной атомной электростанции.

Фон дер Ляйен также напомнила, что Евросоюз ранее предоставил Украине 800 электрогенераторов.

Ранее в "Укрэнерго" назвали энергетическую ситуацию в ряде украинских регионов близкой к катастрофической. Так, в отдельных района энергетическая инфраструктура выведена из строя более чем на 60%.

В начале октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. После этого в украинских городах начали наблюдаться проблемы с отоплением, для снижения нагрузки на энергосистему был введен график отключения электричества.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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