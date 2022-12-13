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36 минут назад

Поставки яблок из Молдавии в Россию рухнули

Lenta.ru

Экспорт молдавских яблок в Россию рухнул более чем на 50 процентов в этом году, заявил глава Минсельхоза Молдавии Владимир Боля в эфире канала TV8.

Поставки яблок из Молдавии в Россию рухнули
Фото: ТАССТАСС

Он сказал, что 53 молдавских предприятия возобновили поставки плодоовощной продукции в Россию. По данным на октябрь, Молдавия поставила в Россию 7 тысяч тонн яблок. В прошлом году показатель составил 17 тысяч тонн. Боля надеется, что объемы экспорта увеличатся в ближайшие несколько месяцев.

В прошлом году российские садоводы предупредили о рисках массовых банкротств в отрасли и срыва программы импортозамещения из-за дешевой зарубежной продукции. Серьезной проблемой стали яблоки, в первую очередь из Ирана и Молдавии.

В июле этого года Россельхознадзор запретил импорт в Россию молдавских яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни и черешни из-за нарушений при поставках. В феврале запрет на ввоз яблок был снят.

Экономика,Россельхознадзор,
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