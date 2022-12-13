Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,96 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете о рынке нефти за декабрь.

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По прогнозу ОПЕК, в целом за 2022 год показатель вырастет на 160 тыс. б/с по сравнению с 2021 годом.

Как уточняет организация, пересмотр связан с более высокой добычей нефти в РФ в октябре и, по предварительным данным, в ноябре.