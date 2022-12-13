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42 минуты назад

Рост цен в США в ноябре замедлился до минимума за год

Елена Прошина

Рост цен в США в ноябре замедлился до минимума с декабря 2021 года. В годовом выражении они выросли на 7,1 и на 0,1% в месячном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение Министерства труда США.

Рост цен в США в ноябре замедлился до минимума за год
Фото: ТАССТАСС

По данным агентства, замедление инфляции в Соединенных Штатах стало возможно благодаря падению стоимости энергоресурсов. Данная ситуация дает инвесторам надежду на смягчение политики ФРС и предновогоднее ралли на рынке акций.

При этом базовый индекс потребительских цен, за исключением энергоресурсов и продуктов, вырос на 0,2% в месячном выражении и на 6% в годовом, став также самым маленьким за год.

Отмечается, что по прогнозам аналитиков рост общего и базового индексов в ноябре должен был составить 0,3%.

Экономика,ФРС,
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