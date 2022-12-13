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1 час назад

Европа отложила вопрос о введении потолка цен на газ

Lenta.ru

Представители стран-членов Европейского Союза (ЕС) решили отложить до следующей недели вопрос о введении потолка цен на газ. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек, передает «Интерфакс».

Европа отложила вопрос о введении потолка цен на газ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«По значительным пунктам, важным и с символической точки зрения, не удалось договориться, их придется продолжить обсуждать в понедельник», — заявил министр.

При этом, по его словам, европейским странам удалось согласовать 90-95 процентов того, что они ранее обсуждали.

В Кремле определились с формулой ответа на «потолок цен» на нефть

В то же время министр промышленности и торговли председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела выразил уверенность, что остающиеся разногласия удастся устранить. Он в том числе заверил, что по многим вопросам министрам удалось договориться, однако сохраняются разногласия по вопросам уровня цен.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто допустил, что в случае установления потолка цен на российский газ страна может пойти на уступки и внести изменения в долгосрочные контракты на продажу топлива Будапешту.

Экономика,Роберт Хабек,Петер Сийярто,Александр Новак,Совет Европы,ЕС,
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