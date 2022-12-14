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1 час назад

Названы пути заработка за счет потолка цен на нефть

Lenta.ruиещё 2

Потолок цен на российскую нефть может быть выгоден транспортным компаниям, заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, пишет РИА Новости.

Названы пути заработка за счет потолка цен на нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, они смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры из-за более сложной логистики в Азию по сравнению с Европой.

«Транспортные компании смогут заработать дополнительную прибыль за счет растущего спроса на танкеры», — назвал пути заработка экономист.

Кроме того, это будет выгодно странам, покупающим российскую нефть с большей скидкой из-за текущей неопределенности. К таким государствам можно отнести Китай и Индию, добавил он. За счет потолка цен на нефть получат прибыль и нефтетрейдеры.

С 5 декабря страны Евросоюза, США и Австралия ввели регулируемый потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти государства также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Кремль уточнил, что ответные меры России на введение потолка цен на нефть еще обсуждаются, но будут оглашены в ближайшие дни — президент РФ Владимир Путин выпустит соответствующий указ.

Экономика,Дмитрий Скрябин,Владимир Путин,УК Альфа-Капитал,ЕС,
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