Европейский банк отправит Украине 300 миллионов евро на ремонт инфраструктуры

В социальных сетях Кудрицкий поделился, что глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Париже, а также он сам в онлайн-формате в Киеве подписали необходимые документы. Они «позволят привлечь 300 миллионов евро для восстановления высоковольтной инфраструктуры и повышения финансовой стабильности нашей компании».