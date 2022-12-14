Назван способ заработать на потолке цен на нефть

Транспортные компании могут извлечь выгоду из потолка цены на российскую нефть. Об этом заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, передает РИА Новости.

Он пояснил, что благодаря растущему спросу на танкеры у таких организаций есть возможность заработать дополнительную прибыль. Специалист пояснил, что этот спрос увеличивается из-за более сложной логистики в Азию в сравнении с Европой.

Потолок стоимости также выгоден государствам, которые покупают российскую нефть с существенным дисконтом в связи с наблюдаемой неопределенностью, считает собеседник. В частности, речь идет о Китае и Индии, уточнил он. Кроме того, по словам Скрябина, возможность заработать на этом и есть у нефтетрейдеров.

С 5 декабря начало действовать эмбарго на поставки нефти из РФ по морю в Евросоюз. Кроме того, ЕС решил ввести регулируемый потолок цен на российское черное золото, поставляемое морем, на уровне $60 за баррель.