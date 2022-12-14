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49 минут назад

Россия выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет

Lenta.ru

В 2021 году Россия впервые с начала 1990-х годов предоставила кредит Ирану, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Россия выдала кредит Ирану впервые за тридцать лет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Иран задолжал шесть миллионов долларов по итогам прошлого года. Последний раз долг этой страны перед Россией фиксировался около тридцати лет назад (в 1992 году) и составлял 251,3 тысячи долларов.

Крупнейшими же должниками России по итогам 2021 года стали Белоруссия, Бангладеш и Индия. Так, Белоруссии было выдано кредитов на 8,5 миллиарда долларов, показатель вырос на 1,9 процента за прошлый год.

Больше всего выросла задолженность перед Россией у Узбекистана — его обязательства взлетели на 77 процентов, до 254,7 миллиона долларов. Всего по итогам прошлого года задолженность перед Россией была у 38 стран на общую сумму в 26,54 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Ирана в прошлом году составил чуть более четырех миллиардов долларов, уже в январе-октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. В ноябре страны договорились о поставках машин в рамках меморандума о взаимопонимании.

Экономика,Всемирный Банк,
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