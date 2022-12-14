Вывоз российского леса сократился

В текущем году экспорт древесины из России упал на десять процентов по сравнению с 2021-м, что связано с западными санкциями и кризисом на азиатском рынке недвижимости. Об этом со ссылкой на данные Рослесинфорга пишет ТАСС.

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При этом представитель подведомственной Рослесхозу организации отметил, что падение могло быть более существенным, но производители даже из западных регионов сумели наладить вывоз в восточном направлении.

В Рослесинфорге предположили, что за пять ближайших лет поставки в Азию могут вырасти на 15 процентов за счет инвестиций в инфраструктурные проекты в Китае и ослабления антиковидных ограничений.

Ранее российские лесопромышленные компании попросили власти отменить решение о запрете вывоза сухих пиломатериалов через Казахстан в третьи страны, в том числе в Китай. По их мнению, ситуация грозит банкротством небольшим компаниям, поскольку больше отправлять продукцию некуда.