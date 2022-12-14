Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре

Молдавия из-за роста тарифов почти на треть сократила потребление газа в ноябре. Об этом заявил в среду в интервью телеканалу RliveTV глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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"Только в ноябре на уровне бытовых потребителей у нас падение потребления составляет 30%. Особенно в сельской местности. Люди приспосабливаются к этим обстоятельствам и переходят на альтернативные виды топлива, дрова, уголь или просто меньше потребляют", - сказал Чебан.

По его словам, потребление снижается даже в холодный период из-за роста тарифов и снижения доходов.

Он также уточнил, что сейчас нет предпосылок для снижения тарифа в будущем году, а наоборот, он может повыситься в условиях биржевых цен, которые сейчас выросли до $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м. "Это означает, что тариф будет с учетом финансовых отклонений 33-35 лей ($1,7-1,8)", - уточнил Чебан.

За прошедший год цены на газ в Молдавии выросли почти в семь раз с 4,57 лея ($0,23) до 29,3 лея ($1,5) за 1 куб. м. С 1 октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии - до 5,7 млн куб. м. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

Две недели назад вице-премьер-министр Молдавии Андрей Спыну сообщал о решении перенаправить в Приднестровье весь объем газа, который поставляет "Газпром", для запуска расположенной там Молдавской ГРЭС, чтобы она возобновила поставки электроэнергии в республику. По его словам, образовавшийся в декабре дефицит Молдавия намерена покрывать за счет резервов газа, которые республика закачала в газотранспортные системы Украины и Румынии.