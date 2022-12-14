Россия полностью отказалась от импортных грибов

В России с 2011 по 2021 год увеличилось промышленное производство грибов более чем в 26 раз, достигнув 111 тыс. тонн, а потребление за тот же период выросло более чем вдвое – до 100 тыс. тонн, вследствие чего исчезла потребность в поставках из-за рубежа, сообщили в Россельхозбанке.

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В пресс-службе ведомства, что за десять последних лет россияне практически полностью перешли на отечественные грибы в рационе, уточнив, что основой продуктовой линейки крупных производств является шампиньон – его доля превышает 90% от всех грибов на рынке, передает РИА «Новости».

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В Россельхозбанке отметили, что с момента введения продовольственного эмбарго с 2011 года по 2021 год включительно потребление грибов в России увеличилось более чем вдвое – до 100 тыс. тонн, производство при этом за тот же период увеличилось в 26,4 раза, до 111 тыс. тонн. При этом заметный скачок роста произошел именно в период с 2013 по 2015 год, а в 2018 году сравнялось с импортом, поэтому потребность в поставках из-за рубежа практически исчезла.

Как итог, самообеспеченность грибами выросла до 86% в 2020 году c показателя в 9% в 2011 году, и продолжила укрепляться. Кроме того, рост производства связан также и повышением урожайности, так как с 2016 года по 2021 год она увеличилась на 7%, до 680 кг на гектар.

Как отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов, можно уверенно сказать, что грибоводство стало одним из самых успешных примеров импортозамещения.

Более того, в Россельхозбанке считают, что экспорт грибов за десять лет вырос более чем в три раза, до 9,5 тыс. тонн, а соотношение экспорта и импорта изменилось до соотношения 1:2 с 1:16.

Основными потребителями в данный момент являются Белоруссия, куда идет около половины общего объема поставок грибов из России, и Казахстан, занимающий около четверти. Также перспективными рынками эксперты считают Италию, Германию и Францию.