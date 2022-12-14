Россияне начали тоннами скупать золото

Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

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Около 60 процентов из проданных слитков оказались весом один килограмм. Порядка двух процентов — слитки более килограмма, а 38 процентов — весом до одного килограмма. Спрос начал смещаться в сторону слитков массой до 100 грамм, заявил замглавы Минфина.

По его словам, если в течение следующих 10 лет удастся заместить до 20 процентов наличной валюты у населения золотом, это будет очень хороший результат.