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1 час назад

Россияне начали тоннами скупать золото

Lenta.ru

Спрос физических лиц в России на золото в этом году взлетел в семь раз, они купили более 30 тонн слитков. К концу года результат может достичь 40 тонн, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, его слова приводит РИА Новости.

Россияне начали тоннами скупать золото
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Около 60 процентов из проданных слитков оказались весом один килограмм. Порядка двух процентов — слитки более килограмма, а 38 процентов — весом до одного килограмма. Спрос начал смещаться в сторону слитков массой до 100 грамм, заявил замглавы Минфина.

По его словам, если в течение следующих 10 лет удастся заместить до 20 процентов наличной валюты у населения золотом, это будет очень хороший результат.

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Ранее Моисеев заявил, что доллары, которые население России в огромных количествах хранит «по банкам в огородах», необходимо заместить золотом. Замминистра отметил, что меры, которые власти уже приняли в этом отношении, показали хорошие результаты. В марте президент Владимир Путин подписал закон, отменяющий НДС на покупку золотых слитков для физических лиц.

Экономика,Алексей Моисеев,Владимир Путин,
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