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29 минут назад

В Австрии допустили опасный дефицит газа зимой

Lenta.ru

В Австрии допустили отключения электроэнергии и опасный дефицит газа и электричества этой зимой. Об этом сообщил РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.

В европейской стране допустили опасный дефицит газа зимой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в стране не пополняются резервы газовых хранилищ. При этом цены растут, а многие домохозяйства и граждане не могут себе позволить газ и электроэнергию или находятся на пределе возможностей. В связи с этим ряд экспертов предупреждают о надвигающихся проблемах.

Ранее Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа осталась обманута обещаниями о том, что в результате введения санкций Россия «упадет на колени». В действительности страны Евросоюза нанесли ущерб самим себе. Сложившуюся ситуацию он назвал «вопросом социальной справедливости». Он отмечал, что жители Австрии не понимают, как обеспечить себя в ближайшем будущем, однако предел еще не достигнут, считает Штрахе.

Молдавия на треть сократила потребление газа в ноябре

В октябре канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна запаслась газом почти на год вперед. Уровень заполненности газохранилищ в стране превысил 95 процентов. Поставки топлива идут из Норвегии, Северной Африки и Центральной Азии.

Экономика,Карл Нехаммер,ЕС,
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