Канада объявила об ограничениях против турбин для «Северного потока»

Руководство Канады приняло решение о восстановлении санкций в отношении турбин для российских экспортных трубопроводов «Северный поток» Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, передает агентство «Прайм».

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Источник сообщил, что правительство премьер-министра Джастина Трюдо планирует отменить послабление, которое сделало турбины «Северного потока» исключением из канадских санкций в отношении нефтегазовой промышленности Российской Федерации.

Агентство пишет, что правительства Украины и Германии уже осведомлены о решении Канады. По словам источника, Оттава в ближайшее время сделает официальное объявление по этому поводу.

Агентство напоминает, что в конце сентября на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли аварии. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент следует считать терактом. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек опасался, что поставки российского газа в связи с этим полностью прекратятся, правительство готовилось принять экстренные меры.