Аналитик: С сильным и стабильным долларом можно распрощаться

Главный аналитик "Совкомбанка" Михаил Васильев рассказал агентству "Прайм", что Запад антироссийскими санкциями подорвал доверие к доллару.

По мнению эксперта, на этом фоне вряд ли удастся увидеть доллар сильным и стабильным в обозримой перспективе. Васильев отметил, что, несмотря на многочисленные ограничения против финансового сектора России, доллар ослаб с 75 до 63 рублей.

Кроме того, по мнению аналитика, Россия откажется вкладывать валютные резервы в доллары. Также Васильев допустил, что ближневосточные и азиатские государства перестанут доверять американской валюте.