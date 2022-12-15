Спрогнозированы доходы России от нефти в 2023 году

Падение доходов нефтяных компаний вполне ожидаемо на фоне введения все новых санкций против отрасли. Цена на российскую нефть осенью упала ниже 55 долларов за баррель, рассказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В беседе с «Лентой.ру» он спрогнозировал будущее доходов РФ от нефти в 2023 году.

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Ранее стало известно, что доходы России от продажи нефти начали падать, при чем в ноябре, еще до введения потолка цен на морские поставки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), российские нефтяные компании получили 15,8 миллиарда долларов, что на 700 миллионов меньше, чем в октябре.

«Ожидаемо, что и в следующем году такая тенденция сохранится, но допускаю, что дисконт на российскую нефть может сократиться к концу 2023 года, а также потолок на российскую нефть будет пересматриваться в сторону увеличения. Такое возможно, как результат событий в политической плоскости», — поделился Демидов.