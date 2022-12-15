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41 минуту назад

Путин: рубль с начала года стал одной из самых сильных валют мира

Илья Родин

Рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства уточнил, что уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился.

«Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», - подчеркнул Путин.

Путин заявил о снижении бедности в России

Президент отметил, что этот результат достигнут за счет продуманной, ответственной финансовой политики, а также за счет решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию с торговыми партнерами национальных валют.

Ранее Путин сообщил, что в третьем квартале года уровень бедности снизился до 10,5 процента.

Экономика,Владимир Путин,
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