Рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира, заявил президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства уточнил, что уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился.

«Российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что этот результат достигнут за счет продуманной, ответственной финансовой политики, а также за счет решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию с торговыми партнерами национальных валют.