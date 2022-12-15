Путин заявил, что Западу не удалось смять российскую экономику

«Она (агрессия – ред.) была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки по сути смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту – рубль – и спровоцировать разрушительную инфляцию», – сказал Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он также добавил, что граждане России проявили сплоченность и ответственность, а власть и бизнес сработали собрано и профессионально, что позволило нивелировать последствия санкций. По словам Путина, ВВП России по итогам года ожидается на уровне 2,5%, государственные финансы сохраняют устойчивость, а уровень цен почти не изменился после зафиксированного скачка в мае.