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47 минут назад

Путин анонсировал значительное увеличение поставок газа на Восток к 2030 году

Илья Родин

Поставки российского природного газа на Восток вырастут до 88 млрд куб. м., заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что для того, чтобы снизить влияние ограничительных мер и других враждебных действий против России, страна будет развивать портовую и трубопроводную инфраструктуру в южном и восточном направлении. Он добавил, что РФ, в частности, будет наращивать экспорт природного газа.

«Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири - 2», дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году - до 88 млрд», - подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что эти объемы соответствуют «60% поставок газа на Запад в 2021 году».

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Путин заметил, что новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 млрд кубометров. Это позволит расширить географию экспорта.

Ранее российский лидер рассказал, что национальная валюта значительно окрепла в 2022 году, стала одной из самых сильных валют мира.

Экономика,Владимир Путин,
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