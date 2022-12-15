Поставки российского природного газа на Восток вырастут до 88 млрд куб. м., заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства отметил, что для того, чтобы снизить влияние ограничительных мер и других враждебных действий против России, страна будет развивать портовую и трубопроводную инфраструктуру в южном и восточном направлении. Он добавил, что РФ, в частности, будет наращивать экспорт природного газа.

«Реализация таких проектов как Ковыктинское месторождение, «Сила Сибири - 2», дальневосточный маршрут, позволят уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году - до 88 млрд», - подчеркнул Путин.

Президент уточнил, что эти объемы соответствуют «60% поставок газа на Запад в 2021 году».

Путин заметил, что новые СПГ-проекты на Ямале позволят к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа на 70 млрд кубометров. Это позволит расширить географию экспорта.