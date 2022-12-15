Путин назвал ключевые цели для России в новом году

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обозначил приоритетные задачи, которые стране предстоит решить в 2023 году.

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«Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года», – приводит слова президента сайт Кремля.

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Глава государства указал, что необходимо вывести взаимодействие с ключевыми партнерами на новый уровень, это касается энергетического продовольственного секторов, финансов, а также логистики.

«Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. Собственно говоря, это происходит у нас уже в течение многих лет – даже вне привязки к сегодняшним событиям в мире», – сказал он.

Другой задачей является укрепление технологического суверенитета.

«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее», – пояснил Путин.

Еще одним приоритетом станет обеспечение финансового суверенитета России. У экономики страны есть ресурсы, и нужно повысить их доступность для проектов новой экономики, для высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Другими целями станут опережающее развитие инфраструктуры, снижение бедности и увеличение доходов населения.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа должна обеспечивать человеку достойный доход», – подчеркнул президент.

Кроме того, целью станет защита материнства, детства, поддержка семей на всех уровнях.

«С 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства: запускаем единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет», – сказал Путин.

Также отдельно президент обозначил обеспечение безопасности и восстановление качества жизни в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.