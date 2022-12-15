США пригрозили компаниям Турции за несоблюдение санкций против России

"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", - сказал О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.