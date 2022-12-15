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59 минут назад

США готовы наказывать компании Турции за нарушение режима санкций против РФ

ТАСС

Соединенные Штаты готовы наказывать компании Турции за несоблюдение американского режима санкций в отношении России. С таким предупреждением выступил в четверг на онлайн-брифинге координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.

США пригрозили компаниям Турции за несоблюдение санкций против России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", - сказал О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.

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Он признал, что такие шаги Вашингтона негативно отражаются на его отношениях с Анкарой.

"Да, это влияет на отношения. Но это просто часть тесной совместной работы, которой мы занимаемся", - сказал дипломат.

Экономика,Джеймс О'брайен,Госдеп США,ЕС,
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