США пригрозили компаниям Турции за несоблюдение санкций против России

Соединенные Штаты готовы наказывать компании Турции за несоблюдение американского режима санкций в отношении России. С таким предупреждением выступил в четверг на онлайн-брифинге координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен.
"Как всегда в случае с Турцией, у нас идут очень открытые и откровенные обмены мнениями. И мы ясно даем понять, что когда наши интересы требуют от нас обеспечивать соблюдение наших санкций [в отношении России], мы будем это делать. И мы будем вводить [вторичные] санкции [в отношении нарушающих американский режим рестрикций турецких фирм], когда такое необходимо", - сказал О'Брайен, работающий в структуре Госдепартамента США.
Он признал, что такие шаги Вашингтона негативно отражаются на его отношениях с Анкарой.
"Да, это влияет на отношения. Но это просто часть тесной совместной работы, которой мы занимаемся", - сказал дипломат.