В Госдепе высказались о последствиях санкций против России

В Вашингтоне считают, что введенные против России новые санкции не спровоцируют скачка цен или ограничения поставок продукции этих компаний. Такое заявление сделал координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О’Брайен. Его слова приводит «Прайм».
«Мы уверены в том, что это не спровоцирует скачок цен или ограничение поставок каких-либо ключевых товаров, которые поставляют данные компании», — сказал О’Брайен.
Ранее Минфин США ввел санкции против 18 организаций РФ. В этом списке, в частности, оказались «Мегаком», «Рябиновая», «Ситибайк», «Лизинг ВТБ» и другие.