В Госдепе высказались о последствиях санкций против России

В Вашингтоне считают, что введенные против России новые санкции не спровоцируют скачка цен или ограничения поставок продукции этих компаний. Такое заявление сделал координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О’Брайен. Его слова приводит «Прайм».