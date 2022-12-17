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34 минуты назад

Die Welt: Германия провалила план экономии газа из-за серьезных морозов

Газета.Ruиещё 2

Из-за наступления серьезных холодов Германия провалила план по жесткой экономии газа. Об этом сообщает газета Die Welt.

Die Welt: Германия провалила план экономии газа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, впервые за эту зиму температура в стране упала более чем на 1% за сутки, и морозы повлияли на потребление топлива.

По данным Федерального сетевого агентства, приводимым газетой, граждане ФРГ потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей, хотя уровень использования топлива все еще на 13% ниже, чем в прошлом году. Отмечается, что цели по экономии достичь не удалось.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер призвал жителей Германии быть осторожными с потреблением газа.

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В материале Die Welt также подчеркивается, что нынешних запасов топлива должно хватить на эту зиму, однако немецкие власти беспокоятся о морозах, которые Европа будет встречать без газа из России.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии сообщало, что показатель потребления газа в стране классифицируется как критический. Уточнялось, что потребление на 48-й и 49-й календарной неделе было всего на 12% ниже эталонного значения за последние четыре года. Как пояснил регулятор, ситуация оценивается как критическая, если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15%.

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