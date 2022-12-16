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1 час назад

В Брюсселе сообщили об отсутствии намерений вводить в ближайшем будущем эмбарго или лимит цен на российский газ

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.

В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».

Напомним, при этом в ЕС активно обсуждается введение лимита цен на газ в целом, не только российского. Пока потолок цен согласовать не удалось, ряд стран добиваются его существенного снижения. Очередную попытку договориться государства ЕС намерены предпринять 19 декабря. Тем временем оператор виртуального газового хаба TTF в Нидерландах увидел в лимите цен угрозу существованию хаба, чем встревожил ряд стран ЕС.

Экономика,Еврокомиссия,ЕС,
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