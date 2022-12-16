В ЕС сообщили об отсутствии планов эмбарго или лимита цен на российский газ

На уровне ЕС даже не обсуждается вопрос о введении эмбарго или лимита цен на российский газ, сообщил источник в Брюсселе.

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Источник РИА «Новости» сообщил, что даже «речи не идет» об эмбарго на импорт российского газа «в том же формате, что и нефтяное эмбарго». При этом ряд стран ЕС рассматривают возможность ограничить цену российского газа. Однако Еврокомиссия не собирается «настаивать на принятии такого решения в ближайшем будущем». Как пояснил источник, подобные разговоры сейчас носят «зондирующий характер».