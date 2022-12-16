Евросоюз нашел новое применение замороженным активам РФ

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, по итогам саммита в Брюсселе, на котором также было решено ввести очередной пакет антироссийских санкции, обсудили использование замороженных активов РФ для восстановления Украины, сообщает «Прайм» со ссылкой на опубликованный документ.

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Они поручили Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении.

«Евросовет поручает Комиссии, верховному представителю и Совету ЕС продолжить работу [по использованию замороженных активов] в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», — говорится в заявлении.

Также европейские лидеры поддержали «дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины».