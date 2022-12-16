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52 минуты назад

Евросоюз нашел новое применение замороженным активам РФ

Елена Прошина

Лидеры стран, входящих в Европейский союз, по итогам саммита в Брюсселе, на котором также было решено ввести очередной пакет антироссийских санкции, обсудили использование замороженных активов РФ для восстановления Украины, сообщает «Прайм» со ссылкой на опубликованный документ.

Евросоюз нашел новое применение замороженным активам РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Они поручили Еврокомиссии и главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю продолжить работу в этом направлении.

«Евросовет поручает Комиссии, верховному представителю и Совету ЕС продолжить работу [по использованию замороженных активов] в соответствии с законодательством ЕС и международным правом», — говорится в заявлении.

Также европейские лидеры поддержали «дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления… в связи с войной против Украины».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз будет искать способ передать Киеву средства из замороженных российских активов.

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