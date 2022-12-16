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47 минут назад

Лукашенко заявил о срыве сроков реализации формирования единого рынка газа РБ и РФ

Газета.Ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает агентство "БелТА".

Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого рынка газа РБ и РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны" - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, потому что от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики. Он также потребовал от правительства Белоруссии жестко следовать курсу, направленному на реализацию союзных программ с Россией.

Ранее сообщалось, что президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 19 декабря в Минске для переговоров.

Экономика,Александр Лукашенко,Владимир Путин,
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