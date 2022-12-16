Лукашенко заявил о срыве сроков формирования единого рынка газа РБ и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о проблемах в формировании объединенного рынка газа с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества, передает агентство "БелТА".

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны" - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что на первый план в реализации союзных программ выходят вопросы ценообразования на энергоресурсы, потому что от этого зависит конкурентоспособность белорусской экономики. Он также потребовал от правительства Белоруссии жестко следовать курсу, направленному на реализацию союзных программ с Россией.