Банк России озвучил решение по ключевой ставке

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента на фоне неоднозначных оценок инфляционных рисков. Это следует из сообщения регулятора, опубликованного по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 16 ноября.

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По данным Росстата, инфляция в ноябре замедлилась в годовом выражении до 11,98 процента, однако на фоне роста тарифов ЖКХ 1 декабря, темпы роста потребительских цен к 12 декабря составили 12,65 процента.