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1 час назад

Банк России вновь сохранил ставку на уровне 7,5%

Парламентская газета

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента на фоне неоднозначных оценок инфляционных рисков. Это следует из сообщения регулятора, опубликованного по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 16 ноября.

Банк России озвучил решение по ключевой ставке
Фото: ТАССТАСС

По данным Росстата, инфляция в ноябре замедлилась в годовом выражении до 11,98 процента, однако на фоне роста тарифов ЖКХ 1 декабря, темпы роста потребительских цен к 12 декабря составили 12,65 процента.

Напомним, цикл снижения ключевой ставки регулятор прервал в октябре, не став ее снижать впервые с марта. На заседании 28 октября ставка осталась без изменений — на уровне 7,5 процента годовых.

Экономика,Банк России,Росстат,
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