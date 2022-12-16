На Западе спрогнозировали рекордное потребление угля

Мировое потребление угля вырастет до рекордно высокого уровня в 2022 году и останется на таком же уровне в ближайшие несколько лет, если не будут предприняты более активные усилия для перехода к низкоуглеродной экономике. Такой прогноз дало Международное энергетическое агентство (МЭА).

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Западные эксперты считают, что потребление угля в мире в 2022 году вырастет на 1,2 процента, впервые превысив восемь миллиардов тонн, тем самым побив предыдущий рекорд, установленный в 2013 году. МЭА также ожидает, что три крупнейших в мире производителя угля — Китай, Индия и Индонезия — побьют в 2022 году рекорды по добыче.

Показатель может достигнуть по итогам этого года 8,3 миллиарда тонн, что будет самым высоким значением за всю историю ведения статистики. По всему миру, по данным МЭА, работает около 8,5 тысячи угольных электростанций, обеспечивая более трети глобального производства электроэнергии.