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45 минут назад

ЦБ учтет влияние на экономику введения потолка на цены на нефть в феврале

ТАСС

Банк России сможет оценить влияние эмбарго на российскую нефть не раньше февраля, когда регулятор получит больше информации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Что касается влияния эмбарго [на российскую нефть], пока его оценить, и все его эффекты, достаточно сложно. Мы постараемся это сделать на февральском опорном заседании, когда мы будем обновлять наш прогноз. Будет больше информации, в том числе об ответных действиях российской стороны, учтем это в феврале месяце", - сказала она.

ЦБ РФ учтет влияние на экономику введения потолка на цены на нефть в феврале, заявила Набиуллина.

Экономика,Эльвира Набиуллина,Банк России,
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