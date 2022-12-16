ЦБ учтет влияние на экономику введения потолка на цены на нефть в феврале

Банк России сможет оценить влияние эмбарго на российскую нефть не раньше февраля, когда регулятор получит больше информации. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Что касается влияния эмбарго [на российскую нефть], пока его оценить, и все его эффекты, достаточно сложно. Мы постараемся это сделать на февральском опорном заседании, когда мы будем обновлять наш прогноз. Будет больше информации, в том числе об ответных действиях российской стороны, учтем это в феврале месяце", - сказала она.
ЦБ РФ учтет влияние на экономику введения потолка на цены на нефть в феврале, заявила Набиуллина.