Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
49 минут назад

Сербия хочет снизить зависимость от российского газа

BFM.RU

Власти Сербии хотят снизить зависимость от российского газа. Об этом, в частности, министр энергетики Дубравка Джедович сказала в интервью агентству Bloomberg. По ее словам, страна рассчитывает наладить сотрудничество с соседними странами, чтобы зависимость от российского топлива была не такой серьезной.

Сербия захотела снизить зависимость от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», — отметила Джедович.

Министр подчеркнула, что речь идет, в том числе, о проектах по доставке топлива из Азербайджана, соединении с терминалами в Греции или о подключении Сербии к газовым системам Северной Македонии или Албании. На это потребуются сотни миллионов евро, признала Джедович. Впрочем, о разрыве тесных связей с «Газпромом» по ее словам, в Белграде не думают.

В конце мая Россия и Сербия заключили договор, по которому Белград будет платить от 310 до 408 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Сербский президент Александр Вучич назвал эту цену «фантастической». Около двух третей импорта газа, по его словам, приходится на Россию.

Экономика,Александр Вучич,Газпром,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители