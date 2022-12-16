Сербия захотела снизить зависимость от российского газа

Власти Сербии хотят снизить зависимость от российского газа. Об этом, в частности, министр энергетики Дубравка Джедович сказала в интервью агентству Bloomberg. По ее словам, страна рассчитывает наладить сотрудничество с соседними странами, чтобы зависимость от российского топлива была не такой серьезной.
«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», — отметила Джедович.
Министр подчеркнула, что речь идет, в том числе, о проектах по доставке топлива из Азербайджана, соединении с терминалами в Греции или о подключении Сербии к газовым системам Северной Македонии или Албании. На это потребуются сотни миллионов евро, признала Джедович. Впрочем, о разрыве тесных связей с «Газпромом» по ее словам, в Белграде не думают.
В конце мая Россия и Сербия заключили договор, по которому Белград будет платить от 310 до 408 долларов за 1 тысячу кубометров газа. Сербский президент Александр Вучич назвал эту цену «фантастической». Около двух третей импорта газа, по его словам, приходится на Россию.