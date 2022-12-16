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34 минуты назад

США планируют закупить 3 млн баррелей нефти для пополнения стратегических резервов

Газета.Ruиещё 2

Соединенные Штаты планируют закупить 3 миллиона баррелей нефти, чтобы пополнить запасы стратегического резерва страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американского минэнерго.

США закупит 3 млн баррелей нефти для стратегических резервов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Министерство энергетики, офис по управлению стратегическим резервом нефти (SPRPMO) <...> имеет потребность провести закупку до 3 миллионов баррелей произведенной в Соединенных Штатах высокосернистой сырой нефти», — заявили в ведомстве.

Поставка планируется на период с 1 по 28 февраля 2023 года.

Обозреватель портала OilPrice Джулианна Гейгер ранее отмечала, что запасы нефти в стратегическом резерве США снизились до минимума с января 1984 года, но коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 10,2 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти, в этом году запасы сырой нефти в США выросли на 14 млн баррелей. Однако объем нефти, хранящийся в национальных стратегических нефтяных резервах, почти в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — на 211 млн баррелей. Наращивание коммерческих запасов сырой нефти произошло только после того, как Министерство энергетики высвободило 4,7 млн баррелей из стратегических запасов нефти за неделю до 9 декабря, в результате чего в резерве осталось всего 382 млн баррелей.

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