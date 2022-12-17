Венгрия назвала способ укрепить энергобезопасность Европы

Поставки электроэнергии из Азербайджана в Венгрию позволят укрепить энергетическую безопасность в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Энергетическая безопасность — это физический, а не политический вопрос. Вместо политических заявлений нужно реальное строительство», — заявил Сийярто.

По его словам, соглашение между Венгрией, Румынией, Азербайджаном и Грузией о поставках электроэнергии «станет важным шагом» на пути к энергобезопасности ЕС.

Речь идет об «уникальном проекте»: из Азербайджана полученная экологически чистым путем электроэнергия будет поставляться по тысячекилометровому подводному кабелю. Часть будет расходоваться внутри Венгрии, а часть пойдет в другие страны.

Участие в проекте двух членов Евросоюза - Венгрии и Румынии - позволяет рассчитывать на финансовую поддержку со стороны ЕС.