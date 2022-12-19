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1 час назад

Китай рекордно закупился одним видом топлива

Lenta.ruиещё 1

По итогам октября Китай закупил рекордный объем сжиженного природного газа (СПГ) с начала 2022 года и обошел Японию по объемам импорта этого вида топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайскую таможню.

Китай рекордно закупился одним видом топлива
Фото: Lenta.ruLenta.ru

КНР нарастила поставки до 6,42 миллиона тонн и потеснила Японию с места крупнейшего импортера в мире. Что касается трубопроводного газа, то поставки в октябре составили 5,059 миллиарда кубометров. Трубопроводный газ Китай закупает у пяти поставщиков: России, Туркмении, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы. Китай в 2021 году впервые обошел по объему закупок Японию и стал крупнейшим в мире потребителем СПГ. Однако с начала 2022-го на фоне антикоронавирусных ограничений импорт снижался.

Как показало недавнее исследование консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России), Москва увеличила общий экспорт СПГ в январе-ноябре 2022 года на 9 процентов в годовом выражении, до 40 миллиардов кубометров. По поставкам газа из России с начала года Европа опередила Азию. Согласно расчетам, экспорт в Европу (в том числе в Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22 процента, до 20 миллиардов кубометров.

Из стран ЕС резко увеличились поставки в Бельгию — на 110 процентов, примерно до 5 миллиардов кубометров, Францию — более чем на 50 процентов, до 7,3 миллиарда кубометров и Испанию — более чем на 40 процентов, до 4,5 миллиарда кубометров. Также в январе-ноябре Россия возобновила поставки СПГ в Турцию, Италию и Грецию, экспортировав в эти страны около 400 миллионов кубометров.

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