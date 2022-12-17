Десятки стран потребовали от США разъяснений по торговой политике

Более трех десятков стран-членов Всемирной торговой организации (ВТО) направили США свыше двух тысяч запросов с требованием дать разъяснения относительно политики госзакупок. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство коммерции КНР.

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«32 члена Всемирной торговой организации направили США более двух тысяч письменных вопросов, касающихся соответствия правилам ВТО недавно представленных США "Закона о снижении инфляции", "Закона о чипах" и связанных с ними мер, а также относительно политики госзакупок США и обобщения национальной безопасности», — говорится в сообщении минкоммерции.

На заседаниях ВТО, которые прошли в Женеве 14 и 16 декабря, выступил постоянный представитель КНР при организации Ли Чэнган, заявив, что США нарушают законы экономики и правила рынка. Это, по его словам, негативно влияет на стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.