Названы проигравшие от потолка цен на российскую нефть

Установленная западными странами максимальная цена на российскую нефть не позволит сократить доходы РФ, но при этом ударит по европейцам, сообщает Foreign Policy.

Фото: ТАСС ТАСС

Согласованная странами Европейского союза, США, G7 и Австралией предельная стоимость энергоресурса на уровне 60 долларов за баррель, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить прибыль Москвы. По данным издания, в последние годы сырье из России продавалось в среднем за 60 долларов, а скидки на марку Urals с начала кризиса вокруг Украины сократились вдвое.

При этом стоимость барреля Brent уже через три дня после вступления в силу «потолка» упала до 76 долларов.

В январе Евросоюз пересмотрит ограничение цены: Польша настаивает на снижении планки до 30 долларов за баррель, при этом Греция, Кипр и Мальта, зарабатывающие на транспортировке сырья, выступают против такой меры.