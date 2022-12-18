Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Вице-премьер Молдавии и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что страна перестала быть зависимой от газа из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

Он отметил, что Впервые в истории Молдавии правый берег не будет потреблять газ, который поставляет «Газпром».

«С прошлого года мы обещали, что будем создавать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. У нас получилось», — говорится в сообщении.

Спыну пояснил, что в декабре «Молдовагаз» закупит у «Энергокома» около 100 миллионов кубометров газа. Предварительная цена составит 1108,61 долларов за одну тысячу кубометров. При этом вице-премьер Молдавии уточнил, что данная сумма уже включает расходы на транспортировку и хранение газа. По его словам, для потребителей тариф останется прежним.