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41 минуту назад

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

Майк Габриелян

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что Молдавия достигла независимости от поставок российского газа.

Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мне удалось это сделать», - утверждает Спыну в Telegram-канале.

По его словам, в декабре SA Energocom, продаст 100 млн. кубометров газа компании «МолдоваГаз» по средней цене 1108,61 долларов за тысячу кубометров. В цену включены покупка, транспортные расходы и затраты на хранение.

Премьер заверил, что после этого решения тариф не изменится, и «мы хорошо переживем эту зиму».

При этом накануне стало известно, что власти Молдавии повысили тарифы на свет и тепло из-за роста стоимости природного газа.

Экономика,Андрей Спыну,Газпром,
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