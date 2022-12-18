Молдавия заявила о достижении независимости от российского газа

«Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мне удалось это сделать», - утверждает Спыну в Telegram-канале.