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1 час назад

Во Франции назвали экономическим самоубийством энергетическое соглашение ЕС

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Французский политик, лидер движения «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо в своем аккаунте Twitter раскритиковал соглашение Евросоюза (ЕС) по поддержке углеродного рынка, расширяющее торговлю квотами на выбросы.

Во Франции назвали экономическим самоубийством энергетическое соглашение ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Соглашение по углеродному рынку, достигнутое ЕС, является экономическим самоубийством для европейских стран. В интересах Соединенных Штатов, а не окружающей среды. После Украины это уже второе самоубийство в интересах США: ЕС явно продался американцам, чтобы убить нас», — написал он.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе примут основную часть стратегии «Зеленый курс», достигнув соглашения о расширении своего углеродного рынка. Это делается в рамках стремления Европы к климатически нейтральной экономике.

В соглашении говорится, что торговля квотами, разрешающими выбросы, будет распространяться на отопительные системы, автомобили и морские перевозки. Евросоюз также собрался ускорить темпы сокращения компаниями загрязнения окружающей среды. Авторы пишут, что ЕС полон решимости сделать «зеленый капитальный ремонт» основой своей стратегии роста и создать прецедент для других стран в борьбе с изменением климата.

Экономика,Филиппо Флориан,Европарламент,ЕС,
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