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17 минут назад

США купят 3 миллиона баррелей нефти для восполнения резервов

Российская Газета

Администрация Байдена объявила, что закупит 3 миллиона баррелей нефти, чтобы начать восстановление стратегических резервов США, которые ранее были использованы для снижения цены топлива, сообщило издание ABC News. С марта президент Джо Байден выделил 180 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

США захотели купить миллионы баррелей нефти
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Объявляя о запрете импорта российской нефти в марте, Байден признал, что это дорого обойдется американским гражданам. На пике в июне цена за галлон бензина составила более 5 долларов и почти 6 за дизельное топливо - на 25-30% дороже обычного.

Ранее в этом году стратегический запас нефти в Соединенных штатах достиг уровня 1980-х годов. По данным Министерства энергетики, на конец 2021 года в резервах США находилось более 600 миллионов баррелей, тогда как сейчас эта цифра составляет около 400.

Национальный резерв был создан после арабского эмбарго на нефть в 1970-х годах, чтобы обеспечить Соединенным Штатам запасы, которые можно было бы использовать в чрезвычайной ситуации.

Использование резерва - одна из немногих вещей, которые президент может сделать для сдерживания инфляции без одобрения Конгресса. Ведь все, что делает американцев беднее, создает большое политическое давление на партию, которая контролирует Белый дом.

Экономика,Джозеф Байден,
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