США захотели купить миллионы баррелей нефти

Администрация Байдена объявила, что закупит 3 миллиона баррелей нефти, чтобы начать восстановление стратегических резервов США, которые ранее были использованы для снижения цены топлива, сообщило издание ABC News. С марта президент Джо Байден выделил 180 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва.

Объявляя о запрете импорта российской нефти в марте, Байден признал, что это дорого обойдется американским гражданам. На пике в июне цена за галлон бензина составила более 5 долларов и почти 6 за дизельное топливо - на 25-30% дороже обычного.

Ранее в этом году стратегический запас нефти в Соединенных штатах достиг уровня 1980-х годов. По данным Министерства энергетики, на конец 2021 года в резервах США находилось более 600 миллионов баррелей, тогда как сейчас эта цифра составляет около 400.

Национальный резерв был создан после арабского эмбарго на нефть в 1970-х годах, чтобы обеспечить Соединенным Штатам запасы, которые можно было бы использовать в чрезвычайной ситуации.