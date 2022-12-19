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52 минуты назад

Европа опередила Азию по импорту российского СПГ

Lenta.ru

Россия увеличила общий экспорт сжиженного газа в январе – ноябре 2022 года на 9 процентов в годовом выражении до 40 миллиардов кубометров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в России).

Европа обошла Азию по импорту российского СПГ
Фото: ТАССТАСС

Из исследования следует, что по поставкам газа из России с начала года Европа опередила Азию. Согласно расчетам, экспорт в Европу (в том числе в Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22 процента до 20 миллиардов кубометров.

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Из стран (Евросоюза) ЕС резко увеличились поставки в Бельгию — на 110 процентов примерно до 5 миллиардов кубометров, Францию — более чем на 50 процентов до 7,3 миллиарда кубометров и Испанию — более чем на 40 процентов до 4,5 миллиарда кубометров. Также в январе – ноябре Россия возобновила поставки СПГ в Турцию, Италию и Грецию, экспортировав в эти страны около 400 миллионов кубометров. В прошлом году экспорта по этим направлениям не было.

Однако не все страны региона увеличили закупки российского СПГ. Экспорт из России в Нидерланды, по данным аналитиков, снизился на 12 процентов почти до 2,3 миллиарда кубометров, в Великобританию — более чем на 80 процентов до 400 миллионов кубометров (поставки прекратились в марте – апреле), в Литву – на 74 процента до менее чем 100 миллионов кубометров (поставки приостановились с августа).

Из числа стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) за 11 месяцев увеличили импорт СПГ из России Китай — примерно на 30 процентов до 6,5 миллиарда кубометров и Япония — на 1 процент до 8,4 миллиарда кубометров. Зафиксировано снижение поставок в Южную Корею, Индию.

Таким образом, приходят к выводу аналитики, доли стран АТР и Европы в экспорте российского СПГ практически сравнялись — 47,5 против 50 процентов, европейский рынок даже опередил азиатский.

Ранее замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач назвал главными импортерами российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе Францию и Испанию — за первые девять месяцев 2022 года эти страны приняли около 60 процентов всех партий, поступивших в регион.

Экономика,Алексей Гривач,Фонд национальной энергобезопасности,ЕС,
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