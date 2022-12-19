Траты россиян на продукты для новогоднего стола резко выросли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на самые популярные продукты для новогоднего стола - майонез, крабовые палочки, красную икру, мандарины - в первой половине декабря в среднем выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс", которое имеется в распоряжении ТАСС.
"Средний размер трат на традиционные "новогодние" продукты в первой половине декабря составил 3 тыс. 595 рублей - на 13% (или 426 рублей) выше, чем в прошлом году", - говорится в тексте исследования.
"Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которая анализирует обезличенные агрегированные данные с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров, провел анализ трат на самые популярные продукты для новогоднего стола за период с 1 по 15 декабря в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Так, средний чек за майонез вырос на 17%, составив 112 рублей, продажи в натуральном выражении повысились на 4%; средний чек на консервированный горошек вырос на 18%, составив 91 рубль, продажи в штуках снизились на 10%; средний чек на крабовые палочки повысился на 10%, составив 113 рублей, продажи в штуках снизились на 4%.
При этом продажи красной икры в натуральном выражении снизились больше всего - на 12%, а средний чек вырос на 11% - до 2 501 рубля; в то же время штучные продажи мандаринов выросли больше всего - на 26%, а средний чек вырос на 25%, составив 167 рублей.
Почти не изменились траты на яйца - средний чек вырос всего на 1% (до 156 рублей), а штучные продажи выросли на 19%. Больше всего вырос средний чек на маринованные огурцы - на 32%, составив 136 рублей, а их штучные продажи упали на 5%, также сильно вырос средний чек на соленую сельдь - на 28%, до 320 рублей, а ее штучные продажи снизились на 5%, отмечается в исследовании.
Эксперты "Чек индекса" полагают, что в этом предновогоднем сезоне россияне сосредоточены на продовольственной части потребительской корзины, больше внимания уделяют "домашней готовке". Несмотря на расширение предложения бюджетных вариантов продуктов, покупатели не стремятся выбирать наиболее дешевые варианты, предпочитая искать баланс между ценой и качеством, что отражается и на среднем размере покупки, считают эксперты.