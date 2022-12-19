Траты россиян на продукты для новогоднего стола резко выросли

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Траты россиян на самые популярные продукты для новогоднего стола - майонез, крабовые палочки, красную икру, мандарины - в первой половине декабря в среднем выросли на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс", которое имеется в распоряжении ТАСС.

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"Средний размер трат на традиционные "новогодние" продукты в первой половине декабря составил 3 тыс. 595 рублей - на 13% (или 426 рублей) выше, чем в прошлом году", - говорится в тексте исследования.

"Чек индекс" компании "Платформа ОФД", которая анализирует обезличенные агрегированные данные с более 1,1 млн онлайн-касс в России и экспертов-партнеров, провел анализ трат на самые популярные продукты для новогоднего стола за период с 1 по 15 декабря в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Так, средний чек за майонез вырос на 17%, составив 112 рублей, продажи в натуральном выражении повысились на 4%; средний чек на консервированный горошек вырос на 18%, составив 91 рубль, продажи в штуках снизились на 10%; средний чек на крабовые палочки повысился на 10%, составив 113 рублей, продажи в штуках снизились на 4%.

При этом продажи красной икры в натуральном выражении снизились больше всего - на 12%, а средний чек вырос на 11% - до 2 501 рубля; в то же время штучные продажи мандаринов выросли больше всего - на 26%, а средний чек вырос на 25%, составив 167 рублей.

Почти не изменились траты на яйца - средний чек вырос всего на 1% (до 156 рублей), а штучные продажи выросли на 19%. Больше всего вырос средний чек на маринованные огурцы - на 32%, составив 136 рублей, а их штучные продажи упали на 5%, также сильно вырос средний чек на соленую сельдь - на 28%, до 320 рублей, а ее штучные продажи снизились на 5%, отмечается в исследовании.