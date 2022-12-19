Мировой экономике предсказали затяжную депрессию

Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший кризис 2008 года, прогнозирует глубокую и затяжную депрессию в мировой экономике из-за чрезмерно высоких объемов задолженности государств. Слова эксперта в понедельник привела британская газета Financial Times.

"Рецессия не будет короткой и слабой, она окажется глубокой и длительной. Несмотря на оптимистичные заявления монетарных властей США, Великобритании и Евросоюза, "мягкой посадки" [в ходе экономического кризиса] ожидать не следует", - заявил он.

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Повод для пессимизма Рубини видит в том, что США столкнулись с "самой высокой инфляцией" за последние 60 лет, которая сейчас находится на уровне в 7,1%, притом что безработица остается низкой, "всего 3,7%". В этих условиях повышение процентной ставки "не может закончиться мягкой посадкой", уверен экономист. В Европе же ситуация еще более опасная: в частности, Великобритания "переживает стагфляцию" (комбинацию высокой инфляции и отсутствия экономического роста - прим. ТАСС), а Банк Англии прогнозирует экономический спад в течение "как минимум пяти последующих кварталов".

Положение в мировой экономике осложняется и чрезвычайно высоким уровнем государственной задолженности, которая с 1999 года возросла с 220% до 350% мирового ВВП. Это существенно ограничивает возможности центральных банков в части проведения антикризисной политики, поскольку "они не могут позволить себе повышать процентные ставки до необходимого для борьбы [с надвигающимся спадом] уровня".

Еще одно подтверждение тезису о надвигающемся кризисе он видит и в том, что в мире "уже развязана третья мировая война". Ее началом стало введение США ограничений на поставки многих видов микросхем в Китай, этот "агрессивный акт торговой политики" американского правительства "будет иметь долгосрочные последствия" для мировой экономики, утверждает Рубини.

Экономист уверен, что в этот раз "все будет иначе", в отличие от последних 75 лет, которые стали "временем мира, прогресса и процветания". Он считает, что этот период оказался "исключением в мировой истории", где раньше часто случались "войны, эпидемии, голод и геноцид".